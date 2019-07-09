Отбирает королевский хлеб: Бузова уводит у Киркорова автора лучших его хитов

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Отсутствие Гудкова в последнем клипе певца и его дружба с Ольгой явно связаны.

Многих поклонников Филиппа Киркоров сильно удивил факт того, что певец внезапно решил прекратить успешное сотрудничество с автором идей его клипов «Цвет настроения синий» и «Ибица» Александром Гудковым. Учитывая то, что данные видео подарили певцу вторую волну популярности, это решение выглядит, как минимум, странным. Однако, ответ на этот вопрос, судя по всему, можно найти в историях Ольги Бузовой.

Поющая ведущая накануне опубликовала совместное видео с Гудковым, в котором всячески кокетничает с автором лучших хитов Киркорова. Александр, вероятно, не против подобного отношения, потому отвечает Ольге взаимностью. Бузова же тем самым показывает, как беспардонно отбирает «королевский хлеб» и уводит бывшего «квнщика» из команды Филиппа Киркорова. Несмотря на то, что ведущая «Дома-2» неоднократно признавалась в том, что личность поп-короля для нее неприкосновенна, она все же решилась перейти ему дорогу.

Певица наверняка не понимает, чем это может грозить ее карьере подобные выступления против Киркорова. Филипп Бедросович обладает в российском шоу-бизнесе настолько большим влиянием, что подобное поведение для Ольги грозит полнейшим провалом, о котором ее почему-то не предупредила команда продюсеров, работающая с ней. Потому, вполне вероятно, что в скором будущем публика увидит не только совместный клип Бузовой и Гудкова, но и заявление о завершении карьеры певицы.