За секунду до «засоса»! Джигурда и Панин устроили «непотребство» на съемках фильма

View this post on Instagram

JAH-NAT-HAN BRATASH G AL AIR❤️ Артисты справились с задачей, воплотив на съёмках фильма Алексея Панина «Я вернулся» классический диалог: Ты меня уважаешь? - Да. - Да? - Да! Значит, мы уважаемые люди...✌️😎🤘 #джигурда @alexey_panin_official @dondavid_restaurant_park @evgenika_didula #съемка #фильм #love #явернулся #театр #игра #космос #любовь