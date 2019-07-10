За секунду до «засоса»! Джигурда и Панин устроили «непотребство» на съемках фильма

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Изображая пьяных, актеры чуть не поцеловались в кадре.

В своем Instagram самый эпатажный персонаж российского шоу-бизнеса Никита Джигурда опубликовал видео, на первых секундах которого зрителей буквально бросает в пот — Никита сжимает в тесных объятиях своего не менее известного нестандартными сексуальными предпочтениями коллегу по цеху - Алексея Панина. Якобы пьяные мужчины так рьяно обнимаются, что почти касаются друг друга губами, останавливаясь буквально за секунду до «засоса».

Отойдя от шока, можно заметить находящуюся в углу кадра камеру, которая снимает весь этот процесс. Слова Алексея: «Стоп! Было?», подтверждают - это съемки его нового авторского фильма «Я вернулся». Однако даже осознав, что это кино, и то, что Джигурда и Панин устроили «непотребство» на съемках в угоду сценаристам не может прогнать неприятный осадок, который остается после просмотра видеофрагмента.

Видимо, актеры решили закрыть глаза на скандальную репутацию друг друга, не брезгуя любой возможностью вызвать общественный резонанс и интерес к своей персоне. Ведь после просмотра такого, мягко сказать, провокационного промо зрители отправятся на премьерный показ картины только ради этой неоднозначной сцены. Верный расчет, что тут скажешь.