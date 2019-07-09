Контракт с «Дом-2» закончился? Сергей Пынзарь бросил Дашу с детьми

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Мужчина резко и без скандалов переехал к маме.

Самое удачное детище реалити-шоу «Дом-2» неожиданно развалилось - Сергей Пынзарь бросил Дашу с детьми в Турции и резко без скандалов переехал к маме в Россию. Уже много недель он живет в Москве, где строит дом, развлекается с друзьями и родственниками, спускает деньги и время на экстремальное хобби, балует маму и, судя по всему, не намерен возвращаться к семье. Супруги игнорируют друг друга даже в социальных сетях и, похоже, Даше абсолютно наплевать на то, что Сергей недавно приобрел дорогой мотоцикл – ранее она могла возражать против такой покупки, что связывало Сергею руки.

Сейчас мужчина много внимания уделяет маме, видится с ней часто, выгуливает и кормит деликатесами. А Даша продолжает самолюбоваться, воспитывает детей и путешествует с мальчишками.

Их пара была самой крепкой из зародившихся на проекте. В 2010 году они отыграли шикарную свадьбу, и вскоре Даша объявила о беременности. Рождение Артема полностью перевернуло их жизнь – Пынзари фактически прекратили участие в проекте и перебрались в городскую квартиру. Появлялись на съемках супруги пару раз в неделю в роли соведущих.

Тот факт, что они прекратив участие в скандальных съемках пользовались всеми благами проекта, включая оплаченную жилплощадь и зарплату, возмутил поклонников, и от Пынзарей быстро избавились – в 2013 году они покинули проект. И хотя к этому моменту у них был скромный бизнес, вряд ли его хватило бы на ту роскошную жизнь, которой жили телезвезды, так что не исключено, что их отъезд был одним из сценариев создателей.

Ради поднятия рейтингов и престижа «Дома-2» руководство могло пойти на смелый шаг и проплатить несколько лет совместной жизни Даши и Сергея, что, учитывая их чувства, было обоим на руку. Теперь же контракт и проектная зарплата могли закончиться и освободившийся от обязательств Сергей, видимо, не теряя ни минуты, вновь превратился в холостяка и сбежал от надоевшей ему семьи.