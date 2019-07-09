Грядущая битва: Кто будет бороться с Арианой Гранде за Grammy 2020?

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До награждения еще год, но фанаты уже ведут в сети жаркие споры, называя целых три возможных конкурентки для Гранде.

Грядущая битва за Grammy 2020 обещает быть крайне непредсказуемой: по мнению пользователей сети, Ариана Гранде столкнется с одной из легенд мира современной поп-музыки, но на одной остановиться не могут. В число претендентов входят Кэти Перри, Билли Айлиш и Леди Гага.

На данный момент в далекий отрыв в номинации «Альбом года», по версии пользователей интернета, ушли Билли Айлиш и Ариана Гранде. Многие критики считают, что сейчас они наиболее коммерчески успешные певицы современности. И они же прогнозируют «столкновение» именно этих двух артисток на Грэмми 2020.

«Битва за Грэмми будет между Билли и Арианой, но, по-моему, Билли Айлиш заслуживает его сильнее», – комментируют фанаты Айлиш.

«Ариана точно победит, она же обогнала даже Тейлор Свифт», – подобные сообщения можно увидеть под постами об Ариане.

Не меньше шансов бороться с Арианой Гранде у Леди Гаги с ее новой песней, послужившей саундтреком к фильму «Звезда родилась». Тем более, в прошлом году она уже побеждала в номинации Best Pop Solo.

«Такая талантливая, мы любим тебя! Победа точно за тобой!», – весь Instagram исполнительницы усеян подобными комментариями.

Замыкает список претендентов Кэти Перри, пока не победившая ни в одной номинации. Однако ее новый сингл «Never really over» занял 15 строчку в чарте Billboard Hot 100.

«Кэти обладательница трех бриллиантовых синглов, но не имеет ни одного Грэмми. Как так?!», – сокрушаются фанаты в Twitter певицы.