Муж оставит без алиментов или почему бывшая жена Сарика Адреасяна молчит об «измене»

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Бездарный, по мнению БэдКамидиан, режиссер умудрился «лажануть» и в семейной жизни?

Впервые после внезапного развода бывшая жена режиссера Сарика Адреасяна решила поделится с подписчиками своими истинными переживаниями. Опубликованный в Instagram снимок Алена Адреасян подписала - сделала его в момент болезненного расставания с супругом. Женщина дала понять, что была буквально разорвана в клочья, переживая мощнейший в жизни стресс.

«Я еле дышала от боли. Меня разнесло в пух и прах... Говорят чтобы заново взлететь нужно дойти до самого дна и оттолкнуться. ... И если нам суждено прожить этот опыт, нужно просто расслабиться и познавать его! Ведь именно он открывает новые горизонты!», - написала Алена.

Что стало причиной развода бывшая жена режиссера вновь уточнять не стала, хотя многочисленные подписчики постоянно просят ее об этом. Однако почему бывшая жена молчит о главном, догадаться не сложно. Если проанализировать исповедь Алены Адреасян становится понятно - дело, скорее всего, в супружеской измене. Что еще может причинить женщине подобную боль, как не предательство любимого человека? Возможно, Сарик решил уйти из семьи ради другой, растоптав чувства законной супруги. Молчать же Алене приходится, по-видимому, по условиям договора, который бывшие муж и жена заключили после развода. Женщина бережет репутацию режиссера и не разглашает данные о его романе, Сарик исправно дает деньги на содержание сыновей, а если нет - оставит мать двоих детей без алиментов.

Что тут скажешь, выходит что, БэдКамидиян, называя Адреасяна бездарным, вероятно, был прав - скандальный режиссер умудрился «лажануть» не только в профессии, но и в семейной жизни.