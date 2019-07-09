Акт благотворительности или пиар-ход? Сын Уилла Смита открыл ресторан для бездомных

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Находящийся в тени славы своего отца Джейден Смит встретил 21 день рождения в ресторане на колесах, раздавая вегетарианскую еду бездомным.

Место Джейден выбрал более чем подходящее – неблагополучный район Лос-Анжелеса Скид-Роу, который признан одним из самых бедных районов мегаполиса.

Раздача прошла в ходе благотворительного поп-ап-проекта I Love You Restaurant. Смит Младший на протяжении суток бесплатно раздавал здоровую пищу всем желающим. О инициативе Джейден Смит заявил в своем Instagram, пообещав не ограничиваться одной акцией.

То, что пост появился чуть ли не раньше акции, заставляет задуматься, не является ли этот акт благотворительности заранее запланированным пиар-ходом? 5 июня Джейнен выпустил новый реп-альбом «Erys», так что лишнее внимание ему не помешает.

Смит не первый раз участвует в благотворительных акциях. Так, осенью прошлого года он помог Шайе Лабафу с открытием собственной театральной школы.