Больше «по мальчикам»? Кадони похвастался женским украшением

Сегодня, 23:00

С такими вкусами коллеги Орлова окажется «в пролете».

Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони порадовал поклонников свежим снимком у себя на странице в Instagram. Пост был посвящен новому украшению шоумена – броши, которую изготовила для него его знакомая. В связи с чем возникает все больше вопросов об ориентации Кадони.

Брошь – это женское украшение, дамы, как правило, используют ее для придания изысканности и утонченности их нарядам. Брошь также может выполнять функцию застежки, но какую роль она играет на одежде Кадони? Зачем он похвастался женским украшением? Влад известен своим пристрастием к приталенным нарядам, которые подчеркивают его худощавую фигуру. Участвуя в «Битве экстрасенсов» он и вовсе носил вампирские наряды и возможно даже осветлял кожу для придания красочности образу полуночного аристократа. Кроме того, в поведении, жестах и даже манере речи Кадони явно прослеживаются нотки женственности. Все это никак не вяжется с традиционными мужскими ценностями, стало быть шоумен больше «по мальчикам»? В пользу этого выступает и личная жизнь Кадони, а точнее ее отсутствие. Мужчине уже 32 года, но он так и не был замечен в компании потенциальной избранницы.

Стоит отметить, что слухи относительно романа Кадони с женщинами все же имеются. Так, ведущий якобы оказывал симпатию Ольге Орловой, то положив руку ей на колено, то перешептываясь. Но все эти жесты могу быть лишь проявлением дружбы между коллегами по цеху, тем более что, как известно, девушки часто быстро находят общий язык с парнями нетрадиционной ориентации.