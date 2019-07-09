На смену «бабки» Волочковой? Дочь Тимати с детства терпит боль ради карьеры в театре

Сегодня, 16:03

Бабушка Алисы гордится рваными связками и слезами девочки.

В 2014 году влиятельный рэп-исполнитель и основатель лейбла Black Star Тимати стал отцом. Радости известного отца и его матери Симоны не было предела: уже с детства на девочку Алису возлагаются большие надежды на большое будущее в шоу-бизнесе. Окружённая любовью и заботой бабушки, пока отец решает свои бизнес-вопросы и скандалит с артистами, покидающими лейбл, Алина с детства терпит боль ради карьеры в театре.

Не скрывая талантов девочки, Симона похвасталась в социальных сетях успехами Алисы в растяжке и балетном искусстве: «Моя маленькая трудяжка! Сердце разрывается, когда я целую слёзы, которые ты старательно ото всех скрываешь. Знаю, как больно, но ты терпишь!».

Конечно, любящая бабушка переживает за Алису, которая с пяти лет приучается родителями к боли, разрывам мышц и растяжкам связок. Тимати и Симона хотят успешной и счастливой жизни для девочки, которую, видимо, ограждают от громкой славы и будущего в лейбле Black Star. «Спокойного», а главное высокоинтеллигентную славу девочке может с точностью предоставить работа в театре. На смену «бабки» Волочковой, которая уже давно не радует поклонников театральными дебютами и премьерами, Алиса своим трудом и стараниями может добиться большого успеха в балетном искусстве, начиная с таких ранних лет.