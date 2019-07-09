Харламов, остановись! На Гарика вновь накинулись ведущие «Давай поженимся»

Сегодня, 15:12

Бульдог «атакует» шоу, пытаясь поднять свой рейтинг за счет Первого канала.

Популярный российский комик, похоже, выбрал себе «козла отпущения» в виде Ларисы Гузеевой. Телеведущая уже давно находится в эпицентре его шуток на странице в Instagram. Однако теперь ведущие «Давай поженимся» накинулись на Гарика: они обвиняют его в очередном желании «хайпануть».

Они будто были готовы кричать Бульдогу: «Харламов, остановись, ведь мы и так убедились в силе твоего искрометного юмора»! Вполне возможно, что Гарик решил вернуть себе былую популярность, ведь раньше его тандем с Тимуром Батрутдиновым был на пике триумфа, а сейчас, судя по всему, находится в творческом кризисе.

Стоит отметить, что шоумен не останавливается и продолжает публиковать смешные видео, связанные не только с Гузеевой, но и «Давай поженимся» в целом. Скорее всего, Харламов уцепился за эту спасительную соломинку своей славы и продолжает ее всеми силами развивать.

Ведь это в дальнейшем также может помочь ему успешно продвигать свои новые проекты. Да и поклонники тоже рады, когда есть над чем посмеяться, ведь без аудитории – никуда. Кроме того, Comedy Club в целом сейчас уже не так популярен, а Гарик Харламов все-таки является одной из центральных фигур этого шоу. Поэтому на данный момент комик пытается направить все силы на спасение своей шаткой карьеры.