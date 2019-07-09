Только ее там не хватало: Собчак снова решила всех рассудить

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Пытаясь оставаться у всех на виду, бывшая ведущая «Дома 2» высказалась о взорвавшем общественность эфире на «Рустави 2». Известная за множество скандалов, она осудила действия действия Георгия Габунии.

Телеведущая сравнила действия Габунии с поступком подростка. «Написал матерное слово на заборе и рад без памяти», – комментирует действия ведущего в своем телеграмм-канале Собчак.

Развивая тему, Ксения Собчак решила указать на оппозиционера Алексея Навального, который, по ее мнению, использует те же приемы, что и ведущий телеканала «Рустави 2». Она считает, что это только отталкивает людей.

«Моя позиция остается неизменной. Уже на первых митингах десятых годов я повторяла: Вам может нравиться Путин, может – не нравиться, но опускаться до оскорблений – это низко и глупо!», – решила всех рассудить Собчак.

Сама телеведущая столь часто попадает в центр разных скандалов, что возникает мысль «только ее там не хватало». Так она недавно оскорбила людей, комментировавших фото ее сына в Instagram, а в мае 2019 года высмеяла Бузову во время своего шоу «Осторожно, Собчак», указав, что отечественным модельерам и дизайнерам стыдно, что Ольга носит их одежду.