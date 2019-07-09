Проверка сил или повод «хайпануть»: Скандальный лидер «Ленинграда» стал ведущим нового «Форт Боярд»

Сегодня, 11:48

Так ли Шнурову хочется «расшевелить» аудиторию телеканала СТС, как прославиться на возрождении старого шоу?

Канал СТС спустя почти 20 лет решил вернуть на телеэкраны развлекательную программу «Форт Боярд» и уже назвал имя ведущего. Им станет музыкант и шоумен Сергей «Шнур» Шнуров. Игры будут происходить по старой схеме: 2 команды по 5 человек будут выполнять трюки различной степени опасности и бороться со страхом или отвращением ради крупного денежного приза. Съемки проходят там же, где и два десятилетия назад: в старинном форте Боярд во Франции. Выход шоу запланирован на начало осени.

Также названы первые участники, это будут звезды первой величины российского шоу-бизнеса: Светлаков, Бледанс, Шац, Дружинин и Боня. Так как названы всего 5 человек, вскоре мы услышим еще несколько звездных фамилий, которые составят вторую команду.

Сам Шнуров считает съемки нового шоу «вызовом, проверкой своих сил» и хочет «заразить зрителя желанием бороться со своими страхами», однако, учитывая скандальную славу Шнура, будет неудивительно, если он решит «хайпануть» во время одного из выпусков шоу с помощью какой-нибудь эпатажной выходки. Также лидер «Ленинграда» обещает, что станет «другом-помощником, но жестким» для каждого участника шоу.