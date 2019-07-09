Сбежит от «старика». Овечкин рискует потерять жену из-за неприглядной внешности

Сегодня, 17:00

Вместе пару держит, по-видимому, лишь 11-месячный ребенок.

Благодаря успешной спортивной карьере российский хоккеист Александр Овечкин всегда пользовался огромным успехом у женщин. Высокому, голубоглазому спортсмену с брутальной внешностью приписывали романы с Жанной Фриске, Викторией Лопыревой и даже Ферги, солисткой группы Black Eyed Peas. Однако вот уже 2 года, как личная жизнь хоккеиста устаканилась — он женат на дочери актрисы Веры Глагольевой — Анастасии Шубской. Годовщина совместной жизни звезд приходится, как раз на российский праздник — День Семьи. В своем микроблоге Овечкин поздравил супругу с этой датой, разместив совместное фото.

Возможно, именно нежными признаниями в любви Александр пытается компенсировать свой, мягко говоря, «неприглядный» вид. Хотя разница в возрасте у супругов всего 7 лет, спортсмен выглядит значительно старше своей второй половины — годится ей в отцы, как выразились фанаты под постом знаменитости. В то время, как 26-летняя Шубская после недавних родов выглядит не старше двадцати. Видимо, женившись и получив наследника Овечкин расслабился и перестал ухаживать за собой. Будет ли такое положение дел терпеть его молодая и успешная в модельном бизнесе супруга или Анастасия, как только выйдет из декрета сбежит от мужа-старика? Ясно одно, что несмотря на свои баснословные заработки в американском хоккейном клубе «Вашингтон Кепиталз» нападающий рискует потерять жену и сына из-за неприглядной внешности. Ведь как только ребенок подрастет, молодая и привлекательная мама вновь вернется на работу, где ее окружат вниманием не менее состоятельные и более симпатичные поклонники.