Прощай, Гарик! Жена Мартиросяна собирается уйти от безработного мужа

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Жанна уже начала публиковать пикантные снимки для привлечения мужского пола.

На днях Жанна Мартиросян, жена известного комика Гарика Мартиросяна, обнародовала не совсем характерный для нее весьма откровенный снимок. На своей странице в Instagram 43-летняя женщина опубликовала пост, в котором пошутила над своим пляжным нарядом: на ней был надет минималистичный купальник, который едва прикрывал тело. Но что именно сподвигло Жанну на такую выходку?

Стоит отметить, что откровенность фотографии в посту добавляет еще и сумка на плече супруги Гарика, из-за которой складывается впечатление, что женщина абсолютно обнаженная.

Причиной предоставления «пищи» для фантазии общественности могло стать недовольство Жанны состоянием дел в семье. Не секрет, что главное «детище» Гарика – это его шоу Comedy Club, которое переживает явно не самые лучшие времена. Проект находится на стадии заморозки, будущее крайне туманно, кроме того, в пользу закрытия шоу также выступают конфликт с властями и второсортный юмор. Очевидно, что комик может остаться без работы, и привыкшей к жизни «на широкую руку» Жанне такой исход явно не по душе. Из чего следует, что вероятно, жена юмориста уже начала привлекать к себе мужское внимание с помощью откровенных снимков и в скором времени может заявить: «Прощай, Гарик!».

Стоит отметить также, что, возможно, Жанна собирается уйти от безработного мужа еще по причине слухов об его изменах, которых в последнее время стало слишком много. Таким образом, помимо раздражения из-за потери Гариком статуса кормильца в комплект к причинам ухода Жанны может добавится и месть за походы «налево».