Comedy на кресло депутата? Воля рекламой Розы Хутор прогибается перед властью

Сегодня, 12:00

Комик осознает свою популярность и надеется быть замеченным правительством.

На сегодняшний день уже мало кого можно удивить амбициями знаменитостей шоу-бизнеса в политике. Звезды понимают, что вечно в развлекательной сфере работать не получится, потому устраиваются на работу на долгосрочной перспективе. В основном, это кресло депутата, которое якобы даст им приличный заработок и обеспечит вплоть до выхода на пенсию.

По всей видимости, этими мыслями «заразился» и резидент Comedy Club Павел Воля. Комик наверняка в курсе того, что его привычное место работы в скором времени может перестать существовать в том виде, в котором все привыкли. Слухи указывают на то, что проект покинут все его самые «видные» участники, вроде Гарика Харламова, Тимура Батрутдинова и даже Гарика Мартиросяна. Воля понимает, что продолжать действовать в Comedy Club с таким поредевшим составом ему явно не хотелось бы, потому находясь уже третью неделю на отдыхе в сочинском курорте Роза Хутор, стал рьяно рекламировать данную локацию, постоянно упоминая, что находится она в России и этим стоит гордиться.

Безусловно, со стороны Воли это могло быть воспринято куда более нейтрально и на правах рекламы, но зная о ситуации с разрушающимся Comedy Club, становится понятно, что большинство резидентов клуба сейчас находятся в попытках найти себя в жизни вне проекта. Помимо него, у Воли также есть собственное стенд-ап шоу, но если он так отчаянно прогибается перед властью, это явно говорит о том, что денег с него получает Павел недостаточно.