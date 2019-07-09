Не нужно оставлять жену одну или почему разрушается брак Даши и Сергея Пынзарь?

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Пользователи подозревают, что расстояние пагубно влияет на отношения пары.

Даша и Сергей Пынзарь в последнее время мало времени проводят в кругу семьи. Они будто разделились на два лагеря и каждый живёт своей жизнью. Даша занимается воспитанием детей в Алании, а Сергей живёт в Москве и проводит всё свободное время в окружении мамы и младшего брата Евгения. Семья живёт в разное время, каждый нашёл для себя новые увлечения: Даша продолжает заниматься собой и публикует красивые фотографии в Instagram, Сергей купил мотоцикл и не может нарадоваться приобретению.

Пользователей смутила ещё одна вещь, когда Даша опубликовала снимок в Instagram незнакомые мужчины стали писать комментарии с комплиментами. Сергей довольно холодно прокомментировал публикацию жены: «Ну чисто на спорте». На что девушки сделали замечание Пынзарю: «Жену пора бы и навестить, Сереж».

Сергей никак не отреагировал на слова пользователей. Но у многих закралась мысль, что в семье происходит что-то неладное и, возможно, брак Даши и Сергея разрушается. Мужчина не должен надолго оставлять жену одну, она молодая и красивая, как любая женщина требует внимания. Даша может переключиться на другого мужчину, к тому же дети быстро растут и нуждаются в мужском воспитании.

«Пока он катается на мотоцикле, дети растут как грибы. Сами себе предоставлены!», «Каждый занят сам собой. Что это за семья?», - пишут пользователи на странице Даши.