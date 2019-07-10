Шепелев в деле. Сколько «Первый канал» заплатил Бари Алибасову?

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Пользователи уверены, что федеральный канал предложил Бари Алибасову выгодную сделку.

Программу «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым неоднократно уличали во лжи. В программе были замечены не настоящие гости, ими оказались нанятые актеры. Актерам сняли богатый дом, стоимость за сутки составила около пятидесяти тысяч. Страшно представить, сколько заплатили Бари Алибасову за его ложь? До этого Бари Алибасов сообщал, что у них убежала кошка, которую искали, как говорится всем селом. Позднее некое агентство нашло потерявшегося сфинкса и запросили за него кругленькую сумму. Со слов сына Алибасова, все деньги якобы были направлены на восстановление звездного музыканта. И денег для выкупа котика у них нет. Конечно, сердце фолловеров дрогнуло, поскольку они знают, насколько сильно Бари любит своего котейку. Обожатели музыканта скинулись деньгами и вернули кота хозяину.

В телеграм канале «Светские хроники» сообщают, что теперь согласно дектору никакая кошка не убегала и вообще и «Крот» заплатил Бари за рекламу. Видимо, Шепелев снова в деле и готов обманывать своих зрителей, во главе с Эрнстом. Если за рекламу «Крота», Алибасову платили, то очень много поскольку теперь средство для прочистки труб знает почти вся Россия. И за судьбой музыканта наблюдало очень много людей. По версии критиков, выступление Бари Алибасова «Первый канал» оценил в 1,5 млн рублей. Стоит напомнить, что федеральный канал пользуется государственным бюджетом. А мы платим налоги, видимо за то, чтобы смотреть этот цирк по «Первому каналу».