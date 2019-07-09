Дочь – копия Линдеманна? Лобода прячет Тильду от посторонних глаз

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Светлана может скрывать отношения с музыкантом из-за контракта, в чем признавалась ранее.

Младшая дочь Лободы Тильда, по неподтвержденным данным, является общей дочерью фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна и Светланы. Недавно певица выложила на своей странице в Instagram совместное фото с Евангелиной и Тильдой. Сама поп-певица не говорит, кто на самом деле является отцом ее младшей дочери.

Ранее стало известно, что вокалист Rammstein навещал Светлану в больнице, когда у нее были проблемы с почками. Судя по всему, их отношения уже давно переросли в нечто большее. А Тильда, скорее всего, является их общей дочерью: само имя девочки делает некие подсказки.

Тем не менее, Светлана говорит, что назвала дочь в честь актрисы Тильды Суинтон. Не слишком ли много совпадений? На снимке певица старательно прячет лицо Тильды. А вдруг младшая дочь - копия Линдеманна? Светлана ранее признавалась, что условия контракта не позволяют ей подтвердить роман с вокалистом Rammstein и раскрыть все подробности.

Вероятно, продюсер заставляет певицу молчать, равно как и сторона Линдеманна обязует его делать то же самое. Лобода прячет Тильду от посторонних глаз, видимо, для того, чтобы вероятное отцовство Линдеманна пока находилось в тайне. Скорее всего, наступит то время, когда певица, наконец, сделает публичное признание, которое уже давно все от нее ждут.