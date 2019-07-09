«Головкой не ударялся?»: Странная фотография Егора Крида заставила фанатов, усомниться в его адекватности

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Что употребил Крид перед тем, как сделать фото «в стиральной машинке» остаётся неизвестным.

Прошло совсем немного времени, как певец Егор Крид начал самостоятельное «плавание» в мире российского шоу-бизнеса. И это, безусловно, сказалось на его поведении. Сейчас он более открыт для фанатов, прессы и новых творческих проектов. Егор выпустил новый клип «Грехи», который пришёлся по душе многомиллионной «армии» поклонников, а также получил главную роль в кино «(Не) Идеальный мужчина». Сейчас, Крид вновь на пике популярности и от этого у него хорошее настроение. Или не от этого? Недавно певец выставил странную фотографию, которая заставила фанатов, усомниться в его адекватности. Певец залез в стиральную машину, чтобы изобразить «собственную» стирку. Подпись к фотографии, оказалась тоже неоднозначного содержания: «Когда хотел постираться, но включил не тот режим».

Напомним, Егору Криду 25 лет, некоторое время назад работал в Black Star. Может после лейбла Крид решил «постираться» на «деликатном режиме»? Это была одна из версий смышленых подписчиков, но больше всего фанаты переживали за то, что Егор что-то употребил.

«Что с тобой, ты головкой случайно не ударялся?», «Егорка, а ты ничего не выпил, не скушал, не занюхал…Вообщем не употребил?», «Мой, зайчик стирается на деликатном режиме», «Крид, вот тя прёт», - комментировали пользователи сети. Фанаты повеселились и Егорка вместе с ними. А вот, что действительно употребил Крид перед тем, как сделать фото «в стиральной машинке» остаётся неизвестным. Правда, некоторые подписчики предполагают, что эта фотография со съёмочной площадки нового фильма.