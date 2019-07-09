«Бразильский сериал» на имени Киркорова: шоу Малахова бьёт рекорды по «дебилизму»

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Хейтеры уверены, ведущий заплатил королю эстрады за скандальный выпуск на «России-1».

08 июля вышел новый выпуск программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», а точнее продолжение саги «Беременная от Киркорова». История богатой поклонницы Филиппа Бедросовича, от которого она якобы ждёт тройняшек. Сняли не один эфир и каждый раз упоминалось имя поп-короля российской эстрады. Получился настоящий «бразильский сериал» на имени Киркорова: вдовы, криминал, дети, «запретная» любовь. И не без этого «по Малахову», как всегда деньги, многомиллионное наследство и прочая «лапша», которую вешает на уши канал «Россия-1».

Очевидно, что шоу Малахова бьёт рекорды по «дебилизму», считают пользователи сети. «Что за *** происходит на государственном канале? Смотреть тошно. Прямой эфир занял первое место по дебилизму», «Малахов в своём уме, такую чушь транслировать..Раньше, было интересно посмотреть про творческий путь знаменитых актёров, сейчас что? Одни любовницы, да дележка наследства», - комментировали хейтеры. Многие недоумевают, как со своим характером Киркоров не устроил скандал, из-за грязи вокруг своего имени? Но нашлись и те, которые уверенны в том, что король эстрады имеет от этого шоу внушительные дивиденды.

«На месте Киркорова, я бы на суд подала, а может его сценарий…, бабки съели совесть», - прокомментировала пользователь сети.

Эта версия имеет право на существования, и скорее всего, является истиной. Потому, как в мире российского шоу-бизнеса в последние года деньги в основном зарабатывают не на своём таланте, а на хайпе, который устраивают сами звёзды.