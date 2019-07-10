Без таланта, но с баблом. Ревва купил хит «Алкоголичка» у малоизвестного артиста

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Артур Пирожков покорил вершины чартов своей новой песней, и теперь она раздаётся из каждого утюга. Вот только «Алкоголичка» - вовсе не оригинальный трек, как думают многие, а кавер.

Оригинал песни Александра Реввы называется «Истеричка» и принадлежит перу малоизвестного рэпера Ma55imo. Песню всё ещё можно послушать на YouTube, и её припев как две капли похож на трек Артура Пирожкова. Особенно, если увеличить скорость воспроизведения в 1,5 раза.

Как сообщает Telegram-канал «Мышеловка», Ревва поступил честно и не стал воровать песню – он купил её у автора за неназванную сумму. По всей видимости, гонорар был значителен - его хватило на молчание артиста.

Интересно, что Ревва абсолютно нигде не указывает, что «Алкоголичка» является кавером. Более того, комик старательно делает вид, что всё им созданное – плод исключительно его трудов. Однако это не так, даже в юморе.

В Comedy Club тексты для него писались группой сценаристов, а песни Артура Пирожкова пишет некая Изольда Четха, также сочиняющая тексты для группы Quest Pistols. Александр Ревва – не более чем известное лицо, хорошо умеющее себя продать за счёт хайпа и уже набранной популярности.

Этим он похож на Ольгу Бузову, пришедшую в музыку из «Дом-2», также как Ревва из Comedy Club. Видимо, таковы запросы современной публики, что подобных персонажей будет становиться всё больше с каждым годом.