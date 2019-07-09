«Ты всех неадекватных собираешь?»: Пользователи шокированы выбором мужчин скромной Арнтгольц

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Стало известно, что объединяет всех претендентов артистки.

Известная артистка по сериалам: «Ласточкино гнездо», «И все таки я люблю», «Брак по завещанию» Татьяна Арнтгольц поражает пользователей своим выбором мужчин. Скромная и спокойная девушка выбирает неординарных мужчин, пользователи подобрали слово, которое объединяет всех – неадекватность.

«Ты всех неадекватных мужчин собираешь?», «Таня, очень странный выбор у тебя. Видимо, ты еще проказница», - пишут пользователи в фан-группе Татьяны. Если проанализировать личность каждого мужчины, который был в жизни талантливой девушки, то можно прийти к выводу, что её привлекает чертовщинка.

Чего только стоит артист Алексей Панин, который прославился дикими видео на всю сеть. По всей видимости, артисту долгое время приходилось скрывать свою истинную натуру и притворяться адекватным. Следующий мужчина артистки был маниакально влюблен в Таню и не давал шагу вступить без его ведома, актриса рассказывала после развода, что он был чересчур ревнив. Сегодня вся сеть кричит, что Таня Арнтгольц и Марк Богатырев тайно женились. Как оказалось артист не отличается хорошей репутацией от предыдущих мужчин, по слухам в сети молодой человек в 2013 году попал в психиатрическую больницу из-за нервного срыва и едва не ушел из жизни.

Слухи о новом замужестве пошли после того, как на безымянном пальце Татьяны Арнтгольц появилось обручальное кольцо. По мнению фанатов, артисты сыграли тайную свадьбу из-за беременности Тани, чтобы не привлекать внимание к своей персоне.