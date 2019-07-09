«Давай поженимся!», прощай... Роза Сябитова анонсировала свой новый проект

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В кулуарах шоу-бизнеса поговаривают о том, что из-за своего «острого» языка Гузеева получает больше, а Розу это не устраивает.

Роза Сябитова анонсировала своим подписчикам новый проект. Телеведущая «Первого» теперь будет вести шоу на канале YouTube. Проектом является сериал «СВАХА», в котором Роза будет учить сватовству. В главной роли сама телеведущая и она настолько давно занимается этой деятельностью, что готова преподавать. Большинство подписчиков обрадовались, но и были те, которые начали задавать вопросы.

«Роза, а что, Давай поженимся больше не выпускают?», — спросили фолловеры.

Почему-то новых выпусков давно не было. «Первый канал» крутит старые серии, которые очень приелись зрителям. Видимо, федеральный канал пытается занять эфиры еще съемками с Сябитовой. А вот Роза подготовила свежий проект и твердую почву под ногами. Плюсом стало еще и то, что пока ее помнят и любят зрители, они пойдут за Сябитовой, даже на какой-то другой канал.

Володина давно прощупала, что проект на грани закрытия, ведь ей звезды подсказали. Она быстрее начала использовать свои способности для заработка. А вот Гузеева особо не парится о своем заработке и живет на широкую ногу, постоянно публикуя новые приобретения, то недвижимость, то машину. Розе и Василисе, напротив, нужно вертеться, чтобы зарабатывать. В сети ходят слухи, что на финансовой почве у телеведущих неоднократно возникали ссоры. Из этого всего можно сделать вывод, что Сябитова в скором времени скажет программе «Давай поженимся!», прощай. Роза уйдет на самостоятельный заработок, станет блогером и будет удивлять своих фолловеров интересным контентом, как Ивлеева или Дудь.