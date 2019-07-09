«Злой горбатый кормилец орал на Зину и постоянно жрала»: Туристы заметили, как Бородина с мужем вернулись из отпуска

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Ведущая в очень плохом настроении и с куском бутерброда в руках учила Курбана, как правильно жить, прямо на глазах у туристов в аэропорту Милана.

Известная российская телеведущая Ксения Бородина славиться своим своенравным характером и отсутствием чувства такта. Российские туристы, прилетевшие из Москвы в Милан, встретили в аэропорту ведущую Ксюшу и ее супруга Курбана Омарова. Туристы заметили, что Бородина вела себя, как истеричка. В местном миланском кафе, она скупила все бутерброды и стала их по очереди съедать. Кроме того, она постоянно отдергивала своего супруга, публично отчитывая его за то, что он не там стоит, не то говорит и вообще бесит ее. Что самое интересное, Курбан молчал, опустив голову вниз. Вот так Бородина с мужем вернулись из отпуска, в который полетели на годовщину своей свадьбы.

В Instagram-группу по разоблачению звезд, написали очевидцы случая в аэропорту: «Админ привет! Сейчас прилетели в Милан, в аэропорту встретили Бородулю с мужем. Выглядела она вообще не очень. Голова грязная, волосы в хвостике засаленные, макияжа нет, прыщи. Курбан тоже слегка помят, как будто с перепоя оба ехали. Так вот злой горбатый кормилец орал на Зину и постоянно жрала бутеры с кафе, нервы заедала. Он главное молчит и голову опускает, а она его, как 5-го ребенка, с размахом. Люди оборачиваются и смотрят в след. А она им: «Че уставились?» и дальше орать, типа он не так стоит и не то говорит, и вообще бесит, потому-то амеба какая-то! Люди были в шоке от ее поведения, даже Зине стыдно было!».

Стоит отметить, что сейчас главным кормильцем в семье является именно Ксения Бородина. Уже более года ведущая одна работает и содержит троих детей. Двух своих и одного Омарова, от первого брака. Вполне возможно, что Ксению раздражает, что Курбан ведет себя, как «амеба» и еще за ее деньги летает на отдых, не помогая и копейкой.