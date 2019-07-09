Медведь на ухо наступил. Барановская опозорилась ужасным пением

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Телеведущая публично выказала полное отсутствие музыкального слуха и голоса.

Юлия Барановская сейчас путешествует вместе с детьми по Юго-Восточной Азии. Знаменитость постоянно выкладывает на своей странице в Instagram снимки и видеоролики с отдыха. В очередной публикации телеведущая опозорилась ужасным пением и отсутствием вокальных данных.

Находясь в Королевстве Камбоджа и наслаждаясь видами с бамбукового поезда, Барановская решила исполнить композицию из мультфильма «Бременские музыканты». Туристы и проводник, находившиеся рядом, явно не оценили «талант» Юлии. Они сидели с каменными лицами и, видимо, ждали, пока радио ведущая перестанет петь. Дочь Барановской Яна не стала корректно дожидаться, когда мать закончит свои песнопения, и просто заткнула пальцами уши.

Многие пользователи решили, что Юлии Барановской медведь на ухо наступил. Подписчики не постеснялись высказать мнение относительно голоса и слуха звезды. Фолловеры придерживаются мнения, что телеведущей петь противопоказано.

«Юленька. Никогда не пой. У тебя нет слуха. Тебе же сказал Александр Гордон. Не пой», «Не пойте», – посоветовали подписчики.

Сама Барановская не осталась в стороне и дала ответ на комментарии хейтеров.

«Буду петь, есть у меня слух или нет, буду, если хочется. А специально для вас есть кнопка, которая звук отключает», – сообщила знаменитость.