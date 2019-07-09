Карьере конец? Садальский изобличает «убийственную» политику Кремля

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Актер публично рассказал о том, как миллиарды долларов выводят из страны.

67-летнего Станислава Садальского публика во многом любит не только за актерский талант, но и за его открытую общественную позицию. В своем микроблоге в Инстаграме Садальский поднимает острые темы, которые волнуют общественность. Однако в будущем это может обернуться для актера неприятностями.

В своем новом посте Садалтский изобличает политику Кремля, которую считает «убийственной» для России. Он затронул тему воды, а именно бутилированной и минеральной «Боржоми», которую многие используют в лечебных целях.

Сама вода Садальскому нравится, но под критику попал владелец компании – миллиардер Михаил Фридман (он же акционер «Альфа-Групп»). Предприниматель живет в Великобритании и имеет гражданство Израиля.

По данным Садальского, из России было выведено более 20 млрд долларов «Альфой». Более того, руководство страны не только в курсе происходящей ситуации, но и «учится» у предпринимателей.

«На встречах с премьером, совладелец «Альфы» Петр Авен учит Медведева, что этот убийственный для страны бизнес имеет очень важное геополитическое значение...», - отмечает Садальский.

К слову, Дмитрий Медведев – один из самых частых «героев» в микроблоге актера. Его политика вызывает у Садльского ярое неприятие.

Однако в Сети беспокоились за дальнейшую судьбу Станислава Юрьевича. Поклонники полагают, что такое изобличение правды может не только положить конец карьере артиста, но и повлечь более серьезные последствия. Ведь Садальский пользует уважением в народе, а его мнение считается авторитетным, поэтому политической элите его личность может серьезно мешать.