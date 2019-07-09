Живёт по настоянию Володиной! Алла Пугачёва подсела на «социальный наркотик»

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Астролог подсадила на свои прогнозы пожилую артистку, продавая личные консультации.

В настоящее время стало популярным жить по прогнозам астрологов. Люди склонны верить, что звезды определяют судьбу человека. Миллионы людей не поменяют работу, не вступят в брак без совета астролога. Василиса Володина хорошо зарабатывает на платных консультациях и является одним из самых популярных астрологов страны. Люди подписываются на Василису спрашивают совет и покупают предлагаемые гороскопы. Как оказалось Алла Пугачёва, как и многие доверчивые граждане, подсела на «социальный наркотик».

На сколько известно, певица Алла Борисовна очень суеверный человек, она верит в предсказания и сама лично рассказывала на интервью, что в её жизни происходили необъяснимые ситуации, а также её бабушка приходила во снах и давала важные советы, которые не раз выручали. Алла Борисовна относительно недавно в Instagram, она подписана всего на 76 человек и среди этого минимума затесалась астролог Василиса. Видимо Примадонна живёт по настоянию Володиной и верит ей. За счёт таких наивных, как Примадонна такие как Василиса и процветают.

Астрология на сегодняшний день превратилась в социальный наркотик, как утешение для слабовольных. В основном причиной популярности астрологии является социальные и финансовые кризисы, проблемы в личной жизни. Люди верят в положительные высказывания в четыре, пять раз больше, чем в отрицательные. Так происходит и в случае Василисы, крайне редко она говорит что-то плохое. В основном это размытые фразы без конкретики, чтобы каждый мог на себя примерить сказанные слова.