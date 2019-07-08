Глаз поехал – язык заплетается. Алкоголизм мешает Малышевой похудеть на тысячах диет?

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Елена испытывает все методы похудения на себе, однако килограммы не уходят.

Уже несколько лет Елена Малышева успешно продвигает авторские диеты под своим брендом. Теледоктор упорно доказывает их эффективность, однако сама за долгие годы не смогла избавиться от лишнего веса и по случайно брошенным ею же словам в прямом эфире – не похудела и на килограмм. Малышеву это не смущает, а неэффективность 28-дневного набора готовой еды она оправдывает тем, что и вовсе не питается ими.

Малышева пояснила, что в силу своей профессии тестирует абсолютно все новые европейские методы похудения на себе, чтобы корректировать и дополнять «Диету Елены Малышевой», однако не худеет. А сегодня телезвезда спалила возможную причину полноты. Она опубликовала видеоролик, в котором объясняла подписчикам условия получения бесплатного авторского набора. В видеоролике отчетливо заметно, что правый глаз звезды поехал в сторону, а язык заплетается – Елена трудом выговаривала некоторые слова и путалась в мыслях.

Создавалось впечатление, что звезда находится под воздействием алкоголя, ведь все признаки злоупотребления на лицо. Так неужели алкоголизм мешает Малышевой похудеть на тысячах диет? Это вполне возможно, ведь если телезвезда действительно «балуется» высококалорийным спиртным, то она сбивает необходимый режим, нарушает рацион, а в сутки потребляет значительно больше килокалорий за счет углеводов.

Также считают и поклонники телезвезды, которые заподозрили Елену в злоупотреблении алкоголем. Фанаты напомнили звездному врачу об опасности спиртного и призвали ее задуматься о своем здоровье и будущем.