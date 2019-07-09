Бузова головного мозга: Барановская ради внимания обманывает историями о любовнике

Сегодня, 10:00

Ведущая надеется, что доверчивые фанаты поднимут ее обсуждаемость в Сети.

Ольга Бузова неоднократно говорила о том, что создает тренды. Однако девушка даже не догадывается, насколько же она на самом деле права, потому как ее методы раскрутки уже с удовольствием наследуют и другие звезды шоу-бизнеса. Отличилась этим Юлия Барановская, решившая, что сможет повысить свою популярность в Сети, применив методы ведущей «Дома-2». Барановская обманывает публику историями о любовнике, считая, что если она упомянет призрачного «его», то ей тут же поверят и начнут повально строить предположения относительно того, кем же является новый избранник Юлии, однако подобным ведущая Первого канала лишь подтвердила, что страдает от «Бузовой головного мозга».

На выставленном недавно в соцсетях фото, Юлия целится из лука в мишень, а в приписке к снимку говорит: «А ещё в этот раз у меня не было хорошего инструктора, такого как ты», добавив сердечко к своим словам. Вероятно, с помощью этой фразы Юлия и хотела привлечь внимание аудитории, уже разуверившейся в том, что Барановская после Аршавина заведет какие-либо серьезные отношения.

Ведущей явно следует выбирать себе другие примеры для подражания, потому как следование за ведущей «Дома-2» явно ничем хорошим не закончится. Бузова уже неоднократно позорилась, рассказывая всем о неких любовниках, которые ждут ее то в Москве, то где-то на курорте, но по итогу во всех интервью рассказывает, что уже два года у нее не было интима. Если Юлию устраивает такая роль, то дорогу для этого она выбрала правильную.