Не остался равнодушным. Малахов засматривается на разведенную Лолиту

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Хоть Милявская все не хочет новых отношений, женатый Андрей не сдает позиции.

Певица всех шокировала новостью о своем разводе. Многие искренне посочувствовали, тому, что происходит в жизни Лолиты. Телеведущий Андрей Малахов также сожалеет о том, что брак певицы с Дмитрием Ивановым распался. Малахов вспомнил, как еще в прошлом году она рассказывала ему о семейной идиллии и хваталась покупкой нового земельного участка в Болгарии. Теперь все изменилось, все семейные хлопоты для артистки остались в прошлом, и она готовится вернуться к жизни свободной женщины. А ведь еще прошлым летом 2018 года Лолита Милявская рассказывала шоумену об идиллии в отношениях с молодым супругом.

Возможно, Андрей Малахов засматривается на разведенную Лолиту, ведь после развода у ее останется большая часть имущества. Но неужели Андрей решиться на измену законной жене из-за появившейся на горизонте Милявской? Пока об этом судить сложно, ведь и сама Лолита, по ее словам, к новым отношениям не готова.

Отметим, что вскоре после новостей о расставании Лолита отправилась с выступлениями в Донбасс. Там звезда едва не попала под обстрел в районе Первомайска. В настоящее время Лолита Милявская активно развивает свою сольную карьеру, гастролирует, записывает новый альбом и презентует новые клипы на свои песни, принимает участие в различных музыкальных и телевизионных проектах.