«Бабулька на заднем плане»: Проскурякова стала выглядеть старше Пугачевой по вине мужа - Сеть

Вчера, 23:30

Юлия, словно бедная родственница, вызывает жалость, считают в Сети.

На днях постом на своей странице в Instagram отметилась примадонна российского шоу-бизнеса Алла Пугачева. В сообщении певица написала короткий жизнерадостный лозунг, но внимание фанатов привлек снимок. На фотографии были запечатлены Игорь Николаев со своей Супругой Юлией Проскуряковой и сама Пугачева.

Большинство пользователей отметили не соответствующую возрасту внешность относительно молодой супруги композитора. И действительно, Проскурякова выглядит значительно старше своих 36 лет: мешки под глазами, морщины, грустное выражение лица. Некоторые подписчики даже сделали, казалось бы, неприемлемое сравнение, написав, что Проскурякова стала выглядеть старше Пугачевой. И вправду, Юлия годится в дочери Алле Борисовне, но по внешнему виду такого не скажешь. Супруга Николаева настолько изменилась, что некоторые фанаты охарактеризовали неловкое положение женщины позади звезд и ее внешность фразой «бабулька на заднем плане». Некоторые предположили, что на преждевременное старение влияет брак с 59-летним Николаевым, якобы живя с мужчиной в солидном возрасте молодая женщина мистическим образом стареет сама.

На самом деле доля истины в этой теории есть. Проскурякова действительно постарела по вине мужа, но дело не в поверьях, а в конкретных поступках и действиях. Как известно ничто не старит кожу и человека в целом как стресс и переживания. Вокруг пары ходит столько слухов, а внутри семьи возникало столько скандалов, что совершенно неудивительно, что все это отразилось на внешности Юлии. В конце концов, не стоит забывать, что и Николаев, и особенно Пугачева делают кучу процедур для поддержания остатков своей молодости, и на их фоне Проскурякова выглядит просто более естественной.