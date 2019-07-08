Скрывает презрение. Муж Бородиной «спалил» проблемы в семье. Устал от Бородули?

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Жесткая Ксюша окончательно «задавила» Курбана, но он героически терпит.

Ксения Бородина и Курбан Омаров крайне редко дают совместные интервью, но не так давно они сделали исключение и ответили на вопросы Дмитрия Кукина и Ирины Смелковой, более известных как турпомощники Дмитрий и Ирина Мир, которые завели свой YouTube-канал и намерены беседовать о путешествиях с различными знаменитостями. Нельзя не заметить, что на протяжении всего интервью говорит в основном Ксения, в то время как Курбан сидит зажатый и молчаливый, и даже когда он начинает отвечать — Бородина без зазрения совести может его перебить. Своим поведением, словами и настроением в целом, муж Бородиной «спалил» проблемы в семье. На вопрос узнают ли Ксению на отдыхе, Омаров заявил, что когда жена не накрашена, то редко, а когда накрасится «за 300 метров 7 человек подошли сфотографироваться». Этим высказыванием Курбан отметил, что без макияжа Ксения очень отличается от привычной обществу яркой и красивой ведущей. Также бизнесмен, рассказывая про сеть ресторанов быстрого питания заграницей, как бы между прочим признался, что по домой часто заезжает в кафе «булочку съесть», и даже ночью может заказать доставку еды на дом. Основываясь на его словах можно сделать вывод, что-либо Ксения не кормит супруга, либо она готовит так, что ресторанная еда больше привлекает Омарова.

Судя по реакции Курбана, можно сделать вывод, что хоть он и пытается создать видимость счастливой семьи — он устал от властной Бородули и брака с ней. По всей вероятности, он скрывает презрение к своей супруге, хоть и пытается изо всех сил быть милым и обходительным: поправляет волосы, утверждает, что дети больше любят маму, хотя судя по Instagram - девочки его обожают всей душой, признается в любви словами, которые напоминают тщательно продуманные и подготовленные — «Если вы спросите «Что такое любовь?», я отвечу: «Ходить за женой по местам из сериалов, которые ты даже не смотрел».