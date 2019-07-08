«Выпьем за любовь!» - Пугачёва влезла в семью Николаева

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«Пусть всегда будем МЫ», - Алла откровенно призналась в чувствах к Игорю.

Алла Пугачёва влезла в семью Николаева и открыто намекнула на романтические чувства к Игорю. Композитора и его кумира давно подозревали в интрижке, ведь мужчина всегда боготворил Примадонну и восхищался ее красотой и талантом, а АБ питает слабость к одаренным «мальчишкам».

Еще в начале карьеры Игорь везде сопровождал Аллу, был вхож в ее дом и даже стал для Кристины очередным папой и покровителем – этими привилегиями он пользуется по сей день. Однако они скрывали возможную любовь и объясняли привязанность друг к другу искренней дружбой, а сегодня АБ открыто намекнула на чувства к Игорю. В своем микроблоге Примадонна опубликовала фото, на котором запечатлена рядом с Николаевым в элитном ресторане в Юрмале, подписав: «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будем МЫ».

Примадонна как девочка сияет от счастья и искренне улыбается - она будто помолодела на десяток лет рядом с предполагаемым любовником. Николаев также рад встрече и тепло обнимает певицу за талию – обоих явно не смущает разгневанная Юля Проскурякова за спинами.

Судя по наполненной на половину бутылке спиртного на столе, «друзья» уже давно общаются и будто воссоздали атмосферу из песни Николаева «Выпьем за любовь!» - наполненные романтикой и любовью лица Аллы и Игоря это подтверждают. Не исключено, что Пугачёва решила вспомнить молодость и интрижкой с Игорем отомстит Максиму за его измены, так что Юлии следует быть настороже - бороться с первой любовью Николаева за сердце мужчины ей будет непросто.