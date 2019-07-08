Скоро юбочку нацепит! Шепелев «под каблуком» променяет карьеру на быт

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Даже повара оплатила? «Доминантка» Тулупова может подавлять Дмитрия.

После трагедии с Жанной Фриске Дмитрий Шепелев нашел в себе силы жить дальше, ведь на его руках остался Платон, а за плечами куча родственников певицы пытались отнять у него последний смысл жизни и сделать козлом отпущения. Телеведущий сумел пережить трагическую любовь, а вскоре встретил дизайнера Екатерину Тулупову, к которой, по информации СМИ, у него быстро вспыхнули романтические чувства.

Томные свидания, общие интересы, романтические путешествия объединили их, и вскоре возлюбленные съехались. Шепелев не распространяется о своей личной жизни, однако похоже, под миловидными очертаниями кроткой блондинки с дочкой на руках скрывается сильная натура и суровый характер – Екатерина может подавлять Дмитрия.

Об этом свидетельствуют изменения в поведении ведущего. По слухам, съехались они недавно, и вскоре Дмитрий из успешного телеведущего начал превращаться в домохозяйку. Он обосновался в Instagram, делится с фанатами забавными историями, рассказывает о своей жизни, советуется с подписчиками в вопросах воспитания детей и обязательствах родителей.

А накануне Дмитрий похвастался «хобби» - он отправился к уважаемому шеф-повару на мастер-класс, где учился вкусно готовить различные блюда и был доволен своими успехами. Такими темпами Шепелев скоро юбочку нацепит и окончательно превратится в домохозяйку. Возможно, успешна бизнесвумен Тулупова не пожелала забрасывать свое дело ради семьи и жертвовать интересами пришлось Дмитрию.

Такими темпами Шепелев «под каблуком» вскоре окончательно променяет карьеру на быт, ведь уже сделал большую работу по превращению в домохозяйку. Однако судя по пристрастию к алкоголю, развязным историям и частому употреблению матов, его это не устраивает.