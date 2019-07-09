Одна дочь спасена от «горе-мамы»: Седокова огрызается на подписчиц за суровую правду

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За своё аморальное поведение, одного ребёнка певица уже «лишилась»

Анна Седокова одна из самых популярных сольных исполнительниц на сегодняшний день. Личная жизнь певицы тоже достаточно яркая. Седокова бала замужем за футболистом Валентином Белькевичем, в браке родилась дочь Алина. Семейная жизнь не сложилась и второй раз Анна вышла замуж за успешного бизнесмена Максима Чернявского, от которого тоже родила дочь Монику. И снова неудача, позже, певица развлекалась с танцором Сергеем Гуманом. В этих отношениях, место ребёнку, так и не нашлось – влюбленные рассталась. Можно было предположить, что Седокова правильная женщина и рожает детей только от законных мужей. Однако, 8 февраля 2017 года певица объявила о новой беременности, тогда Седокова встречалась с бизнесменом Антоном Комаровым. Вскоре, после рождения сына пара рассталась. Седокова осталась одна на руках с тремя детьми.

Но позже бывший муж Максим Чернявский забрал дочь в США и подал на Анну в суд. Из-за чего конкретно, бывший муж озлобился на мать своего ребёнка – неизвестно. Пользователи сети предполагают, что это связано с аморальным поведением певицы, которое несвойственно многодетной матери. Девушка часто снимается в откровенных клипах и ведёт распутный образ жизни. После долгих месяцев борьбы за Монику, девочку оставили с папой в США. Скорее всего, у суда были весомые основания, вынести такого рода решение. Недавно в сети, певица выставила отрывок видео, на котором она и несколько девушек в непристойном виде изображают «женскую любовь». После этого, хейтеры «засыпали» Instagram певицы осуждающими комментариями. Но Седокова огрызается на подписчиц за суровую правду. Одна из них, задела за живое, написав о том, что решение бывшего мужа забрать дочь от Седоковой было верным. На, что певица отреагировала крайне агрессивно.

Также, по мнению хейтеров, одна дочь спасена от «горе-мамы», но у певицы есть еще двое детей, которых она воспитывает на своём примере. Отец старшей дочери, девочку уже никогда не заберёт. Валентин Белькевич умер в 2014 году. Что касается самого младшего ребёнка Седоковой, то его отец признался в том, что Максим Чернявский предлагал ему объединить усилия и отобрать детей у «непутёвой» матери. Однако, Антон Комаров отказался от этой идеи. Сейчас, Седокова растит двоих детей, снимается в откровенных клипах и продолжает искать свою любовь. Хейтеры считают, что певице стоит задуматься о своём поведении, дабы не остаться без детей.