На «мать года» не тянет: Водонаева подарила сыну пневматическую винтовку

Вчера, 23:00

Сначала коты, потом люди - Алёна подталкивает ребенка к насилию.

Алена Водонаева - скандальная личность, но несмотря на это, ее считают хорошей мамой и даже недавно наградили премией «мать года». Многие были в недоумении, ведь экс-участница «Дома-2», всегда славилась скандальной репутацией распущенной девушки.

В очередном выпуске программы «Голая правда» ведущий Оскар Ренкель отправился в гости к Водонаевой домой. В ходе съемок Алена проводила экскурсию по своей квартире и показывала различные комнаты. Все было хорошо, пока не пришло время гардеробной - ведущий заметил на полу автоматы и пистолеты. На первый взгляд они показались игрушечными, но позже выяснилось, что это макеты настоящего оружия. Также ведущий обнаружил и пневматическую винтовку, которую Водонаева подарила сыну. Игрушка, можно сказать, так себе, особенно для ребенка восьми лет, ведь в его возрасте такие вещи не то что давать пользоваться, даже показывать не рекомендуется. Однако для Водонаевой, похоже, это норма, ведь она даже не задумывается, что мальчик может поранить не только себя, но и нанести вред окружающим. В связи с такой ситуацией, остается только думать, за что наградили Алену, если на «мать года» она явно не тянет.