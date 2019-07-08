Все настолько плохо? Бузова молит Бога о любви и замужестве

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Из-за одиночества певица решила податься в религию.

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова, похоже, решила предстать перед поклонниками в образе верующей женщины. Певица опубликовала пост на своем аккаунте в Instagram, в котором поздравила пользователей Сети с праздником семьи, любви и верности.

Вся последующая за поздравлением речь в сообщении Ольги шла про святых супругов Петра и Февронию, покровителей семейной жизни. Бузова поделилась своими познаниями в религии, рассказав про молитвы святым о замужестве и любви, из чего следует, что звезда и сама молит о личной жизни. Так что же получается, у Оли все настолько плохо с поиском любимого, или она просто решила «обелить» свою репутацию через веру?

Разумеется, 33-летняя певица не может не переживать о своем одиноком статусе. У Бузовой было множество романом, часть из которых были лишь слухами. Кроме того, за плечами Ольги брак с футболистом Дмитрием Тарасовым, но союз развалился спустя 4 года совместной жизни. Вполне возможно, что девушка действительно отчаялась и ищет помощи у Бога.

Но не исключено и то, что Бузова просто пытается выглядеть набожной и праведной, чтобы хоть немного изменить собственный имидж вульгарной звезды. Все-таки ведущая ненавидимого многими за похабщину и разврат шоу «Дом-2», постоянно публикующая откровенные фотографии, никак не подходит на роль искренне верующей женщины.

Также возможно и то, что Бузова искренне пытается верить в чудо, но при этом не хочет отказываться от своего вызывающего образа жизни. В таком случае, как говорилось в известном анекдоте: нужно либо крест снять, либо трусы надеть.