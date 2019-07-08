Соня - разменная монета: Парень дочери Брежневой использует ее ради пиара от певицы

Сегодня, 14:09

Начинающий музыкант явно не отказался от такой серьезной рекламы.

Соня Киперман, дочь Веры Брежневой, накануне рассекретила личность своего возлюбленного, чем тут же привлекла внимание прессы. 18-летняя девушка встречается с начинающим музыкантом Мэттом Кэнноном, который регулярно публикует в своем Instagram плоды своего творчества, однако внимание к нему пока что весьма посредственное. Вероятно, молодой человек с дочерью певицы встречается не просто так. Учитывая то, как сложно сейчас получить известность, парень рассматривает Соню, как разменную монету. С помощью отношений с девушкой он, судя по всему, пытается получить рекламу от самой Веры Брежневой. Даже будучи американцем, такой серьезный пиар ему точно не помешал бы.

В силу возраста, Соня этого не понимает, потому настроена по отношению к молодому человеку очень серьезно. Романтическая фотосессия, которую устроила пара, является тому прекрасным доказательством. В неведении находится, вероятно, и Вера Брежнева, которая уже начала говорить о возможных внуках. Певица не догадывается, какую цель поставил молодой человек, начав встречаться с ее дочкой. Так как Соня живет в США, потому контролировать каждый ее шаг, а тем более отношения – задача не из легких.

К сожалению для обеих, ушлый американец понимает настоящую цель отношений с Киперман. Когда же он получит от них все, что ему нужно, он наверняка расстанется с Соней, дабы строить свою карьеру уже самостоятельно.