Любовник недоволен? Бузова резко перестала надевать откровенные наряды

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Любительница показывать тело в купальнике будто превратилась в монашку.

Большую тайну Ольги Бузовой уже давно раскусила Ксения Собчак. В одном из выпусков на своем YouTube-канале она предположила, что певица на самом деле уже давно не одна, однако поддерживает образ «брошенки», так как именно благодаря нему, по мнению многих в сети, ей удалось построить масштубную карьеру.

Тем не менее, время идет, и находится все больше доказательств того, что на самом деле Бузова, скорее всего, просто скрывает возлюбленного от публики. Среди прочего, очень подозрительным выглядит то, что она резко сменила стиль. Так, ведущая «Дома-2» перестала надевать откровенные наряды, сменив их скромными и неброскими. Уже несколько дней подряд именно в таких образах она предстает перед фанатами в Instagram Stories.

Очевидно, что за такими глобальными изменениями должно стоять что-то серьезное, например, новый любовник, который недоволен, что Ольга выставляет напоказ полуобнаженное тело. Если с недавних пор мужчина запрещает ей одеваться слишком открыто, а она в свою очередь остается ему послушна, можно предположить, что эти отношения зашли уже довольно далеко. Скорее всего, в ближайшем будущем можно ожидать свадьбы Бузовой и ее таинственного жениха.