Конец легенды? Лидер Metallica скрывает смертельную болезнь от публики

Сегодня, 13:07

Джеймс Хэтфилд выглядит хуже, чем умерший лидер Motorhead Лемми.

Вклад Metallica в мировую рок-музыку сложно переоценить. Однако на сцене группа уже почти 40 лет и из молодых и безбашенных рокеров, музыканты превратились в пенсионеров. Сильнее остальных постарел лидер коллектива Джеймс Хэтфилд. Причем, дело, судя по всему, не только в возрасте. Учитывая то, сколько лет своей молодости рокер провел, злоупотребляя алкоголем и наркотиками, нет ничего удивительного в том, что на старости лет у него развилось неизлечимое заболевание, которое он старается скрыть от публики.

Смотря на то, как изменился внешне за довольно короткий период Хэтфилд, складывается впечатление, что рокер вынужден принимать препараты тяжелого действия, которые и «уродуют» музыканта. С высокой вероятностью можно говорить о том, что у рокера обнаружили рак, но Хэтфилд не желает разводить панику, потому лечится втайне от всего мира. Тем не менее, скрывать это становится все тяжелее, учитывая изменившуюся внешность лидера Metallica.

В свое время, даже уже почивший солист Motorhead Лемми Килминстер выглядел лучше, хотя также страдал от рака. В случае последнего, болезнь убила Лемми буквально за несколько дней. Видимо, Джеймс Хэтфилд зная об этом, решил действовать на опережение. Остается надеяться, что конец легенды в виде солиста Metallica не наступит так быстро, как это было в случае с Лемми.