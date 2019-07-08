Назревает развод? Ковальчук и Чумаков переживают кризис отношений

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Супруги, похоже, не готовы сохранять брак даже ради маленькой дочери.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков считаются одной из самых красивых и крепких пар российского шоу-бизнеса. Официально супруги женаты уже почти шесть лет, однако их отношения длятся намного дольше. За время супружеской жизни артистов в сети неоднократно всплывали слухи о том, что Юлия и Алексей находятся на грани развода. Такой же вывод можно сделать и сегодня. Некоторые факты подтверждают проблемы в отношениях звездных супругов.

Стоит отметить, артисты в последнее время очень редко публикуют совместные семейные фото. Если на странице Ковальчук еще можно встретить снимок с мужем, то аккаунт Чумакова заполнен только концертными видео и фото. К тому же, недавно певица отправилась в отпуск и, судя по публикациям, мужа с собой она не взяла. На снимках Ковальчук выглядит какой-то грустной, как будто ее что-то очень тревожит, и даже улыбка исполнительницы кажется натянутой. На всех курортных фото Юлия позирует в очках – пытается скрыть заплаканные глаза?

Все эти факты указывают на то, что Ковальчук и Чумаков переживают очередной кризис отношений. Некогда супруги сами признавались, что в их семье не все так гладко, как кажется на первый взгляд. В прошлом году артисты рассказали, что им удалось пережить серьезные трудности в отношениях и сохранить брак. Не исключено, что спустя год в звездной семье возникли новые проблемы, с которым пара пока не смогла справиться. Неужели назревает развод? Похоже, даже маленькая дочь не сможет спасти брак родителей. Вполне вероятно, Ковальчук и Чумаков найдут выход из проблемной ситуации и смогут наладить отношения.