Пробитое дно или как пьяная Хилькевич разыгрывала старые «Жигули»

Сегодня, 12:00

Актриса «отличилась» неуместными выходками на свадьбе друга.

На днях актриса Анна Хилькевич, известная благодаря своей роли Маши Беловой в телесериале «Универ. Новая общага», праздновала свадьбу своего друга T-Killah. На мероприятии, как это часто бывает, устраивались различные конкурсы, в одном из которых девушка выиграла автомобиль ВАЗ-2101.

Совершенно очевидно, что подобная машина, именуемая в народе «копейкой», была чисто символическим подарком в память о торжестве. Кроме того, на капоте «железного коня» красовались автографы других звездных гостей свадьбы в качестве приятного бонуса для еще более ярких воспоминаний. Но Хилькевич, недолго думая, решила разыграть машину между подписчиками, видимо поняв, что старое «корыто» ей ни к чему. Довольно странный поступок хотя бы потому, что человеку, который не принимал участие в торжественном мероприятии этот «подарок» совершенно ни к чему. Многие пользователи верно подметили, что «копейка» - это металлолом, своеобразную ценность она представляет лишь для того, кто пережил определенные эмоции, связанные с ней.

Стоит также отметить, что актриса разыгрывала старые «Жигули», судя по всему, находясь в состоянии опьянения. Неизвестно перебрала ли Анна с алкоголем или находилась под действием наркотических веществ, но ее поведение однозначно было вызывающим. Девушка явно не могла контролировать эмоции и некоторые движения. Видимо, выпив на торжестве немалое количество алкоголя, Хилькевич не смогла проявить уважение к молодоженам и пренебрежительно отнеслась к подарку.

Пробитое дно в поведении актрисы еще больше усугубилось ее одеждой. Пьяная Хилькевич щеголяла в пижамном наряде, в то время как остальные гости были одеты в костюмы и платья, как и подобает на свадьбе.