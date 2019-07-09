Провинция не для звезды? «Закоренелые» резиденты Comedy club отправляют в ПГТ унылых юмористов

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Бебуришвили и Синяков приедут в г. Артем Приморского края, а вот Гарик Харламов, Демис Карабидис и Тимур Батрутдинов отказались от участия «в акции милосердия» для жителей небольшого городка в Приморье.

Казалось бы, еще совсем недавно Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карабидис и Гарик Мартиросян участвовали в команде КВН и были обычными ребятами из провинциальных городков нашей необъятной России. Но времена меняются и люди, похоже тоже. Из социальной сети стало известно, что организаторы одного из провинциальных городков в Приморье (г. Артем) попросили пригласить к себе известных юмористов Comedy club, но менеджеры артистов отказали, сославшись на то, что звезды такой величины не ездят в провинцию. Им предложили альтернативу, более дешевую и реальную. Как оказалось, «закоренелые» резиденты Comedy club отправляют в ПГТ унылых юмористов, которые получают в разы меньше и перебиваются от гонорара к гонорару. На этот раз ими стали бывшие участники Comedy Баттла на ТНТ Андрей Бебуришвили и Евгений Синяков.

Пользователи отметили, что юмористы совершенно унылые и не умеют шутить по-настоящему. Прежде, чем ехать куда-то с выступлениями – юмористам нужно сильно поднатаскаться, чтобы не «упасть в грязь лицом», пусть даже не перед большой аудиторией, а маленьким шахтерским городком. Ведь люди платят за билеты, чтобы посмеяться от души. Кроме того, в сеть попал еще один комментарий от организатора небольшого городка в Ростовской области – Новочеркасска: «Опять Бабунешпили и Синяк пошли на амбразуру. Харламов и Карибидис с Батром не ездят по маленьким городкам. Мы как-то их звали в Новочеркасск выступать. На самом деле, сказал их администратор, что звезды такого масштаба не ездят по провинциям. Сейчас только не ниже города-миллионика, либо корпоратив у олигарха.

Быстро зазвездились ребята. Они только унылых и малооплачиваемых комиков отправляют в ПГТ. Обидно, чем наши люди хуже?». Как удалось узнать, то «звезды мирового масштаба» не берутся за мелкие городишка, а просят собирать залы количеством человек 1000 человек и не менее.

Судя по всему, юмористы рассчитывают только на громкие гонорары, а вот мелкие подачки провинций – увольте. Вот только поклонники стареньких резидентов живут в разных городах, в том числе и поселках, и к сожалению, не имеют большой возможности приезжать на концерты в Москву или Питер к своему кумиру. Зазвездились?