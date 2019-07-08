Звезды подсказали. Василиса Володина уходит с «Первого канала»?

Главный астролог страны рассчитал, что перспектива шоу «Давай поженимся!» равняется нулю.
Обозреватели заметили, что несколько передач подряд, Василиса ведет себя очень странно, не оживленно и настроения у ведущей совсем нет. На передаче «Давай поженимся!» Володина теперь стала больше держать язык за зубами. И активнее вести свой блог в Instagram, посвящая подписчиков в мир гороскопа. Складывается ощущение, что Василиса готовит почву, для ухода с «Первого канала». Скорее всего, астрологу подсказали звезды о нулевых перспективах передачи.
Возможно, у Володиной семейные проблемы, потому что в сети неоднократно писали, что муж Василисы был замечен с некой девушкой и у пары идет разбирательство. Так же, имеет место быть и ссоры в коллективе между телеведущими. Стоит отметить, что у Розы, что и у Ларисы скверный характер. Возможно, соведущие могли затюкать, скромную Василису. Поговаривают, что Василиса сделала не точное предсказание Розе, за что и поплатилась.