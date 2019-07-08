Звезды подсказали. Василиса Володина уходит с «Первого канала»?

Сегодня, 11:00

Главный астролог страны рассчитал, что перспектива шоу «Давай поженимся!» равняется нулю.

Обозреватели заметили, что несколько передач подряд, Василиса ведет себя очень странно, не оживленно и настроения у ведущей совсем нет. На передаче «Давай поженимся!» Володина теперь стала больше держать язык за зубами. И активнее вести свой блог в Instagram, посвящая подписчиков в мир гороскопа. Складывается ощущение, что Василиса готовит почву, для ухода с «Первого канала». Скорее всего, астрологу подсказали звезды о нулевых перспективах передачи.

«Она уже дорабатывает, можно сказать, последние деньки, а потом потихоньку начнет работать на себя, так как хорошо прославилась за счет нашумевшей программы»,

«Вам не кажется, что Володина собирается сбежать под шумок, готовит себе почву, чтобы продолжать свой астрологический путь, но в одного. Мне кажется, что Володина увидела, по звездам, что скоро загнется не только Давай поженимся, но и весь Первый канал», — пишут внимательные обозреватели.

Возможно, у Володиной семейные проблемы, потому что в сети неоднократно писали, что муж Василисы был замечен с некой девушкой и у пары идет разбирательство. Так же, имеет место быть и ссоры в коллективе между телеведущими. Стоит отметить, что у Розы, что и у Ларисы скверный характер. Возможно, соведущие могли затюкать, скромную Василису. Поговаривают, что Василиса сделала не точное предсказание Розе, за что и поплатилась.