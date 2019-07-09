«Тарзан отказывается это комментировать»: Инсайдеров шокирует история романа 17-летнего сына Наташи Королевой

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Фанаты уверены, что родители должны вмешаться в отношения несовершеннолетнего сына.

До сих пор информация о том, что сын Наташи Королевой и Сергея Галушко (Тарзана) повзрослел не даёт покоя фанатам артиста. Они уверены, что звёздные родители должны вмешаться в личную жизнь ребёнка и разъяснить, что к подбору девушек нужно подходить более тщательно. История романа 17-летнего сына певицы шокирует инсайдеров, они не переставая пишут комментарии на страницу артистки: «Наташа, он такой хороший мальчик, она его испортит. Обратите внимание на ребёнка», «Никогда не поверю, что она с ним из-за большой любви», «Куда родители смотрят?», «Даже Тарзан отказывается это комментировать».

В наше время никто не верит в чистую и взаимную любовь, все пытаются найти подвох и уличить в обмане. Так происходит и с отношениями молодого Архипа и его девушки Марии Слугиной. На девушку поставили штамп из-за участия в скандальном телепроекте «Дом-2», об участниках телепроекта всегда складывается сомнительное мнение. Если верить слухам, то девушка пытается пробиться в сферу шоу-бизнеса через известную семью. Зачем ей мальчик, который выглядит рядом с ней, как младший брат. Если обратить внимание на страницу Instagram Марии, то видно, что девушка до сих пор ходит на пафосные мероприятия и публикует снимки с известными персонажами. Возможно, у провинциальной девушки действительно есть какие-то корыстные намерения, но фактов подтверждающих данную информацию нет.

Наташа Королева будучи совсем юной вступила в отношения с Игорем Николаевым, чему мама Наташи не препятствовала. Вероятно, артистка придерживается той же позиции и не вмешивается в отношения сына.