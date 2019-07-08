Совсем страх потерял? Киркоров приударил за замужней моделью

Сегодня, 06:45

Филипп показал совместные фотографии из Италии.

«Король» российской эстрады, как называют его фанаты, с 5 по 7 июля был на показе D&G, которые представили коллекцию осень-зима. К знаменитым кутюрье он как обычно отправился за новой порцией модных образов.

Однако в Италию он отправился не один, а в сопровождении прекрасной блондинки - Алисы Лобановой.

Кстати, именно она «зажигала» в новом клипе Киркорова «Стеснение пропало». Множество фотографий с новой пассией Филлип выложил в ленту instagram и сторисы.

На фотографии с самого показа парочка сидит вместе, а над головами Филиппа и Алисы летает Gif - анимация в виде влюбленного ангелочка. Сложно не предположить, что между длинноногой моделью и певцом любовь.

В сторисах Филипп и Лобановская показали совместный отдых, походы по ресторанам и счастливые улыбки друг друга. Скорее всего их роман начался именно на съемках клипа и продолжает набирать обороты на отдыхе в Сицилии.

Горящие глаза Киркорова излучают счастье и радость прям через экран телефона, а хрупкая Алиса постоянно наровит попасть в кадр, как - будто хочет сказать всем: «это мой, это мой мужчина». Вероятно и Филипп наконец-то смог забыть про любовь всей своей жизни в лице Аллы Пугачевой.

Стоит отметить, что Алиса с 2014 года состоит в браке со вторым мужем. Однако тот факт, что замужество не мешает ей завести роман с «Королем» эстрады говорит либо о том, что в личной жизни не все так хорошо, как хотелось бы, либо с Киркоровым она из-за какой - то выгоды. А Филипп, видимо, совсем страх потерял, раз приударил за замужней дамой. Однако, ни то, ни другое не мешает обоим выглядеть счастливыми и влюбленными.