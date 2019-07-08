Развод после развода. На Лолиту «напали» мошенники из-за расставания с Ивановым

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Не успела певца разойтись с молодым мужем, как ей начали писать ухажёры из США. Вот только оказалось, что потенциальный роман — обман с целью наживы.

Три дня назад, 5 июня, Лолита Милявская объявила о расставании с мужем — бывшим теннисистом Дмитрием Ивановым. Вчера певица опубликовала видео, в котором благодарит своих подписчиков за поддержку в трудный для неё период.

Также она зачитала сообщение, которое вызвало у неё больше всего эмоций. Кратко, в нём некий гражданин США, представившийся как Майкл Брайн, пишет, что нашёл певицу в интернете хочет с ней романтических отношений.

«Жених из-за границы» расписывает достоинства Лолиты, которые в ней увидел, и просит подождать, пока он приедет к ней из штатов. Певица сразу поняла, что это письмо — банальный развод, разновидность «нигерийского письма»: мошенник представляется неким заграничным гражданином, пытающимся уехать из своей страны и неспособным сделать это без помощи жертвы.

Причины могут быть самыми разными, от интриг царских династий до шпионских игр, неизменным остаётся одно — «заграничному принцу» требуются деньги на взятки и визы, которые ему высылает влюблённая жертва. «Развод» продолжается до тех пор, пока «лоху» не надоест отправлять свои кровные мошеннику.

В конце видео Лолита, обращаясь к несуществующему Майклу Брайну, матом послала его «куда подальше». Во всей этой истории больше всего удивляют наглость и оперативность мошенника, который написал певице письмо сразу, как только мир узнал о разводе звезды. Нет бы подождать недельку, для приличия.