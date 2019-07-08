Дочь не признаёт: Кудрявцева учит «загулявшего» мужа общаться с ребёнком

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Отец девочки провинился перед ведущей за отдых в стриптиз-клубе.

Лера Кудрявцева не отрицает, что 16-летняя разница в возрасте между ней и супругом, даёт о себе знать. Так, ведущая выставляла пост в Instagram, в котором поделилась о некоторых проблемах, в отношениях с мужем.

«Ща вам расскажу все прелести разницы в возрасте . Не ревную, не истерю, молча смываю засохшую зубную пасту в раковине, на вопрос «а можно пойду потусить?»

С радостью говорю «можно», предвосхищая, как одна раскинусь на постели в позе звездочки с любимым сериалом…», написала ведущая. Из этого поста следует вывод: молодому хоккеисту с 48-летней Лерой скучно. Поэтому, он всячески ищет повод, чтобы уйти из дома. Стоит отметить, что у супругов растёт дочь, воспитанием которой занимается только Кудрявцева. В то время, как отец девочки – Игорь Макаров проводит время в стриптиз-клубе. Об этом, очевидец рассказал в сети: «На выходных посетил стриптиз клуб Голден герл и очень удивился присутствию в данном заведении Игоря Макарова. Он был изрядно выпившим, выкрикивал похабные слова танцовщицам, поддерживая их. Лера вы нормально к этому относитесь?».

Скорее всего, когда Кудрявцева отпускала мужа «потусить» она не задумывалась о том, каким образом это будет происходить. Однако, после откровенного комментария, подписчики заметили, что Лера чаще делится совместными фотографиями с супругом. Недавно, ведущая выставила видео, на котором учит «загулявшего» мужа общаться с ребёнком. Игорь Макаров качает 11-месячную малышку под присмотром жены. Обучение в процессе, но пока дочь не признаёт отца. Малышка плачет от его прикосновений и «холодного» голоса. Вероятно, ребёнок ещё не привык к постоянному присутствию папы.

Сейчас Кудрявцевой 48 лет и она уже не будет размениваться мужчинами, ведь шансы найти молодого парня в 50 лет существенно снижаются, а тем более на руках с ребёнком. Поэтому, ведущая взялась за Игоря «мёртвой хваткой», считают пользователи сети. Сможет ли хоккеист полностью отказаться от тусовок и с головой погрузиться в семью – покажет время.