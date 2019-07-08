Пенсию поднакопила или налоги с населения взяла? Неимущая Пугачева похвасталась украшением за 28 млн рублей

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После скандала с финансированием юбилейного концерта «Вертолетами России», люди поверили, что Пугачева действительно испытывает материальные трудности, но новый подарок для Аллы, показал настоящую картину ее материального положения.

Недавним скандалом в СМИ обернулось финансирование юбилейного концерта к 70-летию Аллы Борисовны Пугачевой. Организация, которая находится на государственном бюджете и дотации идут с «поборов с населения», а именно АО «Вертолёты России» выделили 40 млн рублей Примадонне на концерт. Алла Борисовна призналась, что для того, чтобы люди смогли увидеть ее замечательный концерт, ей нужны деньги, а денег у женщины из замка в элитном поселке Подмосковья нет. А некоторое время назад неимущая Пугачева похвасталась кольцом за 28 млн рублей.

«Пугачева показала кольцо стоимостью в пять квартир Алла Пугачева попала на фото с роскошным кольцом на пальце. Специалисты говорят, что такое кольцо с бриллиантом в 12 карат стоит не меньше пяти однокомнатных квартир в Москве. Ранее с этим кольцом Примадонну не замечали», — написал канал «За кадром».

Платина, с огромным бриллиантом чистой воды, как слеза младенца украсили средний палец Аллы. Пользователи были возмущены и писали с издевками, о том, что девушка пенсию поднакопила и всем селом из Грязей купила себе колечко. Но больше людей поразил тот факт, что деньги из государственного бюджета могли пойти на лечение онкобольных, детей, малоимущих и людей, без постоянного места жительства. Значит пока кто-то носит бриллиант чистой воды — где-то в далекой провинции семья думает, чем же накормить ребенка? Макароны или рис без мяса?

Родители просят помощи у людей, чтобы вылечить тяжелобольного ребенка, а кто-то моет руки в огромной ванной, не забыв снять колечко перед процедурой. Обиднее всего стало фанатам, что сама Алла признавалась, ей нужны деньги на концерт. После лечения в Израиле, у нее якобы не было ни копейки, а Максим в одиночку не справлялся. Вот она и попросила на концерт, а потом еще и цена билета стала известна для поклонников — 250 тысяч рублей за место на концерте, чтобы послушать «хрипы» Примадонны, отметил музыкальный критик Соседов.