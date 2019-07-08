Свадьба по залету или почему Татьяна Арнтгольц скрывает беременность?

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Пользователей волнует, почему актриса держит замужество в тайне.

Актрису Татьяну Арнтгольц заподозрили в тайном браке с артистом Марком Богатыревым. Слухи о замужестве пошли после фотографии в Instagram. Девушка опубликовала снимок, на котором сетевые аналитики увидели обручальное кольцо. На сколько известно Татьяна была в разводе, в связи с этим украшение спровоцировало массу слухов вокруг артистки. Самой обсуждаемой темой стал вопрос: почему Татьяна скрывает от общественности брак? Неужели свадьба по залету? Сетевые аналитики в большей степени склоняются в той версии, что Арнтгольц ждёт ребёнка от звезды сериала «Кухня». После публикации с кольцом девушка долгое время не радовала фанатов публикациями, возможно она летала в свадебное путешествие с супругом. Арнтгольц перестала публиковать фотографии в обтягивающих нарядах и в основном прикрывает живот на снимках в Instagram, что еще раз подтверждает возможную беременность.

День назад Татьяна опубликовала новое фото на котором вновь демонстрирует кольцо, тем самым, подогревая слухи вокруг себя и подтверждая догадки о замужестве. Артистка никак не реагирует на вопросы пользователей и до последнего пытается держать в тайне личную жизнь от общественности. Возможно, Таня боится сглаза и поэтому скрывает беременность. Мало кто из артистов искренне делится с фанатами происходящим в жизни, если это не касается рекламы.

В 2017 году Арнтгольц и Богатырев снимались в сериале «Наживка для ангела», после чего закрутили любовь и долгое время пытались скрыть отношения. Лишь в декабре этого же года пара официально вышла в свет.

Ранее Татьяна была замужем за артистом Иваном Жидковым от которого родила дочь Марию. Семья со стороны выглядела просто идеально и когда пара объявила о разводе у многих поклонников случился шок. Сегодня пользователи сравнивают Ивана Жидкова с Марком Богатыревым и считают, что Татьяна не изменяет своему вкусу – по их мнению артисты очень похожи внешне.