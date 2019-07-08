Замаливает «грешки»? Шаляпин привёз из Европы странный подарок для Цымбалюк

Сегодня, 10:30

Вместо привычных цветов или парфюма певец решил быть креативным.

Не так давно Прохор Шаляпин писал «прощальную записку» России, чтобы начать новую жизнь в США. После недельного отдыха певец отправился в Париж, откуда постоянно выкладывал фотографии, но не особо вспоминал о своей возлюбленной Виталине. У поклонников сразу зародились вопросы, ведь артист мог попросту сбежать от Цымбалюк-Романовской навстречу свободной жизни, ведь свои отношения они так и не узаконили.

Спустя несколько дней Шаляпин все же вернулся домой, а пианистка сразу похвасталась странным подарком, который он привез ей из Европы. Парфюм, дизайнерская одежда из столицы моды или памятный сувенир? Похоже, Прохор посчитал это слишком банальным и подарил 40-летней Виталине набор сыров. Судя по ее реакции, она была действительно рада съедобному презенту.

Шаляпин решил загладить вину или просто сделал приятно любимой женщине? Он вполне может замаливать «грешки», ведь за многодневный отпуск без женщины он вполне мог пуститься во все тяжкие. И хоть пара не сильно раскрывает личные секреты, но по какой-то причине не хочет стать полноценной семьей.